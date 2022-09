Hein Vanhaezebrouck pas totalement heureux après la victoire de Gand en Conference League: "Notre compartiment offensif a montré trop peu"

Pour les Buffalos, il s'agissait également de la première victoire européenne depuis la dernière journée de la phase de groupes de la même Conference League l'année dernière. Après leur succès face au FC Flora, ils ont enregistré des défaites contre le PAOK en huitième de finale l'an passé et en tour préliminaire de l'Europa League contre l'Omonia Nicosie cette saison et un match nul lors de la première journée contre Molde. La Gantoise n'a pas rencontré beaucoup de difficultés face au modeste Shamrock, qui était déjà mené 2-0 après 18 minutes. Pourtant, Hein Vanhaezebrouck a vu des points à travailler. "Notre compartiment offensif a montré trop peu. Quand vous menez 2-0 si rapidement, vous devez être capable de vous affranchir, ce qui n'a pas été souvent le cas. En conséquence, Shamrock a eu le ballon trop souvent et nous avons été poussés en défense. Nos attaquants n'étaient pas assez accessibles et du coup, notre défense a donc éprouvé des difficultés pour sortir. Efficaces, nous l'étions, bien que nous ne soyons pas habituellement des rois dans ce domaine. Nous avons également réussi à ne pas prendre de but, malgré des occasions en fin de match. La défense retrouve ses qualités."

En attaque, le coach gantois a opté pour le duo inédit Hugo Cuypers-Malick Fofana. En conséquence, Laurent Depoitre était une fois de plus sur le banc. "Si Laurent n'avait aucun problème, il jouerait davantage. Il n'apporte pas actuellement ce que nous attendons de lui. J'aimerais qu'il me montre plus, revoir le Laurent d'avant. C'est à lui de travailler. Cuypers marque et travaille dur. Il était souvent joignable parce qu'il court comme un fou. Le meilleur de Fofana est encore à venir. A l'entraînement, il montre des choses fantastiques. C'est à lui de traduire cela en matches. Ses actions n'apportent pas assez. Toutefois, n'oublions pas qu'il n'a que 17 ans. Nous allons continuer à le faire grandir progressivement."

Vanhaezebrouck avait presque encensé les Shamrock Rovers et même après la victoire 3-0, il reste méfiant. "Je suis sûr que ce sera un autre match difficile en Irlande. Dimanche contre Zulte Waregem, nous avons eu plus facile. Shamrock est une bonne équipe. Heureusement, nous avons été très efficaces. D'habitude, nous avons besoin de plus d'opportunités. Et dans le final, nous avons eu besoin de notre gardien pour garder le zéro", a conclu Vanhaezebrouck.