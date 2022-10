Djurgardens espère réaliser un nouvel exploit contre La Gantoise: "Nous sommes confiants"

"C'est intéressant de désormais affronter Gand devant notre public", a déclaré Kim Bergstrand, un des deux entraîneurs du club avec Thomas Lagerlöf, mercredi en conférence de presse. "Malgré notre défaite en championnat dimanche, nous sommes confiants car nous jouons à domicile. Le soutien de notre public est immense et j'espère que nous pourrons compter sur un public enthousiaste contre Gand. Dans ce cas, ce sera compliqué pour notre adversaire."

L'entraîneur suédois attend aussi des progrès de son équipe par rapport au match aller où les Gantois s'étaient créés les plus belles occasions. "Nous devrons être plus calme dans notre jeu offensif et garder davantage le pied sur le ballon. Gand possède beaucoup de vitesse en profondeur et nous devrons surveiller cela. Je ne sais pas si Gand va prendre l'initiative mais le plus important est de bien rentrer dans le match." Djurgardens occupe actuellement la première place du groupe F avec 7 points devant La Gantoise et Molde qui comptent chacun 4 points. Shamrock Rovers ferme la marche avec 1 point.