Le magnifique tifo des supporters de Trabzonsport en hommage aux victimes des séismes en Turquie (VIDEO)

La Turquie vit une des pages les plus sombres de son histoire avec les séismes qui ont secoué le sud-est du pays lundi dernier faisant, selon des bilans toujours très provisoires, plus de 42 000 victimes et des centaines de milliers de blessés. Depuis cette catastrophe, le football, comme les autres événements sportifs, a été mis entre parenthèses. Mais ce jeudi, Trabzonspor accueillait tout de même le FC Bâle en barrage aller de Conference League.