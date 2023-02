Oups, la boulette : un joueur de Gand fête la qualification alors que… la séance de tirs au but n’était pas terminée (VIDEO)

Un moment cocasse a émaillé la séance de tirs au but entre La Gantoise et Qarabag ce jeudi soir. Alors que les Buffalos menaient 4-3, l'ancien Lyonnais Yassine Benzia manquait l’occasion de ramener Qarabag à hauteur. Un échec qui n’était pas encore fatal pour les Azerbaïdjanais… sauf pour Emmanuel Orban. Après l’arrêt de Davy Roef, le Nigérian a couru vers son équipier et les supporters gantois alors que la victoire n’était pas encore actée. Il fallait encore que Cederick Van Daele ne marque son tir au but.