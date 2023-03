"Historique", "Quel phénomène", "Exceptionnel": les Gantois sous le choc après la performance légendaire de Gift Orban

La Belgique est déjà assurée d'avoir un représentant en quart de finale de Coupe d'Europe. Mercredi soir, La Gantoise a surclassé Istanbul Basaksehir (1-4) et continue ainsi sa route en Conference League. Et ce succès, les Buffalos le doivent en grande partie à leur nouvelle pépite Gift Orban, auteur d'un triplé en exactement 3 minutes et 24 secondes (31e, 32e, 34e).