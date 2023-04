Hein Vanhaezebrouck loue la réaction de La Gantoise : “Mais j’avais prévenu pour les rentrées en touche rapides de Coufal”

"Il nous manque un communicateur. Ngadeu ne l'était pas non plus."

Outre ce manque d’efficacité, le coach gantois regrette le but bêtement encaissé. “Nous étions en plein contrôle, puis un but tombe de nulle part. Heureusement, grâce au VAR, il est justement annulé. Mais l’adversaire revient dans le match à ce moment-là et marque pendant qu’ils (mes joueurs) se font des high-fives… J’avais pourtant prévenu pour les transitions ultra-rapides de Premier League et dit que Coufal faisait des rentrées en touche longues et rapides. Tout aurait pu être évité avec plus de communication. Même Mike (Ngadeu – parti en Chine) n’était pas le plus grand communicateur. Il nous en manque un. Mais les gars ont très bien réagi en seconde période.”