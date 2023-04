Conference League : La Gantoise a bousculé West Ham et ira à Londres avec l’espoir d’une qualification historique

À lui tout seul, il vaut plus que les 11 titulaires gantois réunis. Et une grosse écurie de Premier League déposera probablement une enveloppe de 100 millions sur la table pour s’attacher les services de Declan Rice. Mais l’international anglais est remonté dans l’avion frustré. Bien que West Ham est englué dans la lutte contre la relégation en championnat, le club londonien regorge de talents et reste l’archétype du géant endormi. Que les Buffalos n’ont pas hésité à bousculer.