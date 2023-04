Bien sûr, les Buffalos pourront s’en mordre les doigts. Les réminiscences du match aller et de ses nombreuses occasions ratées dans le dernier quart d’heure viendront hanter quelques nuits. L’ouverture du score de Cuypers à Londres après 26 minutes rajoutera son lot de regrets. Mais finalement, ce West Ham là était trop fort.

Contrairement à la semaine dernière, il a fallu affronter Emerson, Benrahma et Antonio dès le coup d’envoi et cela a crée la différence. Antonio a égalisé neuf minutes après le but de Cuypers. Paqueta a inscrit le but du break sur penalty avant de délivrer deux assists et Antonio a tué tout suspense. Entre-temps, Rice s’était montré décisif pour mettre les Londoniens quasiment à l’abri.

Si l’on se veut rationnel, on dira que l’essentiel est ailleurs et que le match le plus important de leur semaine n’était pas au Stade olympique mais à la Ghelamco Arena pour la réception d’Ostende dimanche. Si l’on veut rêver, on se dira que le train ne passera pas deux fois.

Toujours est-il que le plus important est de se qualifier pour les Champions playoffs. Pour atteindre ce but, il faudra se montrer plus rigoureux défensivement. L’arrière-garde gantoise s’est encore signalée de la plus mauvaise des manières avec cette stupide faute provoquée par Okumu, un tournant du match. Il reste 72 heures pour retenir les leçons et ne pas gâcher la saison.