Le FC Bâle, paradoxalement historique pour la Suisse

Le FC Bâle, double vice-champion de Suisse en titre et deuxième club le plus sacré du pays (20 titres), vit des émotions diamétralement opposées cette saison. Entre son pire classement depuis 1997-1998 et l’opportunité d’offrir à son pays la première finale européenne de son histoire. Et vu la folie de la demi-finale aller à Florence (1-2), l'optimisme est de rigueur.

Menés durant quasiment toute la rencontre, les Suisses ont réussi le hold-up parfait avec l’égalisation d’Andy Diouf (71e) puis le but héroïque signé Zemki Hamdouni dans les arrêts de jeu (90e+2). “Nous avons fait un pas vers la finale à Prague, s’est réjoui le coach intérimaire Heiko Vogel, qui sera remplacé la saison prochaine par Timo Schultz.

Ce succès inespéré est un peu le reflet de cette campagne de Conference League de Bâle. Présents dans un groupe assez faible qui comprenait le Slovan Bratislava (Slovaquie), le FC Pyunik (Arménie) et Zalgiris (Lituanie), les Bâlois ont émergé in extremis. Comme lors de chacune de leurs trois confrontations qui ont suivi.

Contre Trabzonspor, il a fallu un but à la fin du match retour pour faire la différence. Le huitième face au Slovan s’est joué aux tirs au but. Et le quart de finale contre l’OGC Nice a été arraché en prolongations, grâce à une égalisation dans les dernières minutes de la partie. Comme si rien ne pouvait stopper cette équipe sur le chemin de la finale qui sera disputée à Prague le 7 juin, face à West Ham ou à l’AZ Alkmaar.