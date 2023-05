Affrontements après AZ Alkmaar-West Ham: qui est "Knollsy", le supporter anglais qui a affronté une armée de hooligans? (VIDÉOS)

Alors qu’ils se déplaçaient vers la tribune des supporters de West Ham afin d’en venir aux mains, un héros a surgi devant l’un des escaliers menant aux fans Londoniens.

Seul face à une horde de belliqueux, le géant Anglais a repoussé des dizaines de supporters. Une scène digne d’un film de chevaliers.

T-shirt déchiré et marqué sur le visage, "Knollsy" a protégé corps et âme l’entrée de sa tribune où se trouvaient des supporters de West Ham, ainsi que membres de la famille de joueurs anglais.

Plus impressionnant encore, on apprend via le Telegraph que “Knollsy” venait de subir une opération à la hanche, l’empêchant de se déplacer normalement. "Il a fait ce qu’il fallait faire. Je suis fier de l’avoir comme camarade lui qui a pu éviter ce qui aurait pu être un grave incident, raconte un supporter avant d’expliquer qui Knollsy voulait protéger. Nous étions assis derrière la copine de Thilo Kehrer (défenseur de West Ham), il était inquiet pour elle et s’est mis en première position pour la protéger.”

Durant la bagarre, certains joueurs londoniens ont tenté de rejoindre la tribune des supporters assiégée. Flynn Downes, Michail Antonio et Said Benrahma ont été contenus afin qu’ils ne rejoignent pas l’émeute.