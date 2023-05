Conference League : l'AZ procède à 43 interdictions de stade après les incidents en Conference League

"Des discussions ont aussi lieu avec les autorités au sujet de la rencontre de dimanche prochain, l'objectif étant que les milliers de supporters de l'AZ bien intentionnés puissent suivre le match agréablement".

L'AZ reçoit dimanche le PSV Eindhoven pour la dernière journée de championnat.

Plus tôt cette semaine, le club, la commune, la police et le Ministère Public se sont penchés sur les incidents survenus jeudi dernier. Des supporters néerlandais avaient violemment attaqué des fans de West Ham après la défaite et l'élimination de l'AZ, détruisant notamment une clôture.

L'émission d'investigation télévisée Opsporing Verzocht a révélé mardi que des hommes suspectés de crimes graves étaient impliqués dans les troubles et n'avaient toujours pas été retrouvés par la police une semaine après les faits.