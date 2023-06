Conference League: les Hammers au paradis

La tension qui a parsemé la rencontre prouve que les deux clubs voulaient absolument rapporter le trophée au pays et on se désolera des incidents d’avant-match entre les deux camps dans les rues de Prague et de ces gobelets jetés sur la pelouse qui ont trouvé la tête, ensanglantée de Biraghi.

La soirée difficile du défenseur italien s’est poursuivie quand il a provoqué le penalty de l’ouverture du score en touchant la balle de la main. Heureusement, la “Viola”, ne s’est pas laissé abattre par les circonstances qui allaient contre elle.

Le Var avait annulé un but de Jovic avant la mi-temps ? Qu’importe, Bonaventura trouvait les ressources pour égaliser 200 secondes après le but adverse (67e, 1-1). Mais on ne peut être champion européen quand on présente de telles largesses défensives.

Happés par la volonté de gagner, les hommes d’Italiano se sont trop projetés et les partenaires de Paqueta en ont profité. Le Brésilien a lancé parfaitement Bowen pour tuer la rencontre en toute fin de match (1-2, 89e). Pour savourer le premier trophée continental depuis 1965 au bout d’une nuit de folie.