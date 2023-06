Conference League : L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre les finalistes la Fiorentina et West Ham

La capitaine de la Viola, Cristiano Biraghi a eu son crâne ensanglanté après avoir reçu de nombreux gobelets en plastique de la part des supporters de West Ham, lors d'un corner en première mi-temps. Les supporters du club anglais sont aussi accusés d'avoir envahi l'aire de jeu.

La Fiorentina et ses supporters sont également mis en cause pour avoir allumé de feux d'artifice et lancé des objets sur le terrain.

L'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA n'a pas précisé quand il rendrait sa décision.