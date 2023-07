L'ancien attaquant de l'Inter, Edin Dzeko, s'est illustré pour ses débuts en match officiel avec le club turc. Titulaire, il a distillé deux passes décisives et inscrit un but (61e), laissant Kadioglu (11e), Kent (14e), Szymanski (63e) et King (88e) se charger des quatre autres réalisations.

Au même stade de la compétition, La Gantoise affrontera le club slovaque de Zilina. Les Buffalos recevront leurs adversaires pour le match aller jeudi, à la Ghelamco Arena, à 20h00. Le Club de Bruges affrontera quant à lui les Danois d'Aarhus, au même moment, au stade Jan Breydel.

Les matches retour auront lieu la semaine prochaine.