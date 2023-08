La Gantoise gagne encore à Zilina et jouera le 3e tour préliminaire de la Conference League

Zilina a pourtant pris la rencontre à bras le corps et a menacé à plusieurs reprises le domaine de Nardi. Les Gantois, bien organisés, réagissaient en contres. Après une première possibilité au quart d'heure, ils mirent à profit la seconde quand Hjulsager isolé à droite filait vers le but et trompait Belko (0-1). Durias manqua de peu l'égalisation (37e). Les Slovaques ne se découragèrent pas et Nardi évita le pire en écartant un tir de près de Bari. (45e).

Monté à l'heure de jeu (à la place de Hjulsager), Cuypers ne mit que deux minutes pour doubler l'avance gantoise (62e). Zilina continuait à attaquer et trouva la récomponse d'une belle frappe de Kapalik (1-2, 66e). Mais que dire de celle, enroulée, pleine lucarne de Tissadouli (1-3, 70e) qui précéda celui de Gerkens qui lui n'eut qu'à pousser le ballon dans le but (1-4, 72e). Bari a encore réussi à réduire l'écart (2-4, 77e) mais le dernier mot est revenu à Cuypers (2-5, 89e).

Les Buffalos seront opposés dès jeudi prochain aux Polonais de Pogon Szczecin, 4e de leur défunt championnat, qui ont écarté les Nord-Irlandais de Linfield, s'imposant à deux reprises 2-5 et 3-2. Le match aller sera jouera à Gentbrugge le 10 août. Le match retour est programmé le 17 août.