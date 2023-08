Dès les premières minutes, Felix Beijmo (1-0, 3e) a surpris les Brugeois avec un tir en finesse qui a trompé Simon Mignolet. Les hommes de Ronny Deila ont régi ensuite et les occasions brugeoises ont été nombreuses. Cependant, la défense du club qui a fini 3e du championnat danois la saison dernière s'est montrée plus solide qu'au match aller. Deila a tenté de relancer sa ligne offensive en seconde période avec les montées au jeu d'Antonio Nusa et Igor Thiago, mais les Danois n'ont pas faibli et ont conservé leur avantage sans parvenir à le conforter ce qui a permis aux Brugeois de ne jamais trembler.

À lire aussi

Au 3e tour préliminaire, les Brugeois affronteront probablement les Islandais d'Akureyri qui après leur victoire 3-1 au match aller face aux Irlandais de Dundalk partageaient l'enjeu (1-1) à vingt minutes de la fin du match retour. Ce 3e tour est le dernier obstacle avant les barrages qui précèdent eux-mêmes la phase de poules de la compétition.