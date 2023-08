Hein Vanhaezebrouck est prudent avant le match préliminaire de Conference League: "Un adversaire d'un autre calibre"

La Gantoise peut viser une cinquième victoire d'affilée cette saison, lors du 3e et avant-dernier tour préliminaire de Conference League, ce mercredi (20h00) à domicile contre le Pogon Szczecin. Des opposants plus solides que les Slovaques de Zilina, estimait Hein Vanhaezebrouck mardi lors de la conférence de presse. "Ils ont plus de qualité individuelle, plus de force dans les duels, ils marquent plus facilement. C'est un autre calibre."