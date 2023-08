Hein Vanhaezebrouck ne s'attendait pas une si grosse victoire de La Gantoise: "une belle prestation collective"

"C'était une belle prestation collective", a confié le mentor des Buffalos. "Tout le monde a bien joué et mon gardien n'a eu que très peu de boulot. L'objectif était de bien prester en équipe. C'était notre 3e match en sept jours. Pogon n'avait lui pas joué ce week-end. Ils étaient plus frais, mais nous avons joué avec beaucoup d'intelligence. Avec à la clé de beaux buts, bien construits, sur base d'un bon pressing. Je m'attendais à ce que nous prenions le dessus, mais je ne m'attendais pas à un si gros score. On se prépare toujours pour le plus difficile, mais nous avions déjà pris pleinement le contrôle en première mi-temps. C'est un rêve de pouvoir déjà mener 4 à 0 à la mi-temps".