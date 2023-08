Une nouvelle saison de rêve ou un cauchemar : Bruges, La Gantoise et Genk jouent le futur du championnat belge en Conference League

Si Bruges et l’Union ont réalisé des performances absolument extraordinaires l’an dernier dans d’autres compétitions et ont largement contribué à ce rebond, la Conference League est responsable de 43,3 % des points pris au coefficient UEFA par les clubs belges depuis sa création. En dehors de quelques points bonus plus importants dans les autres compétitions, la Conference League offre autant de points à chaque résultat en poules malgré une adversité bien moins relevée. Du pain béni pour notre championnat.

Huitième au classement avec au minimum 7.325 points d’avance sur la onzième place, la Belgique a une marge très importante. La place dans le top 10 qui offre au champion un ticket direct pour les poules de la Ligue des champions semble donc bien assurée à la fin de la saison, à moins d’un tremblement de terre. D’autant que, même si tous les clubs belges perdent tous leurs matches jusqu’à la fin de la saison, ils offriront 2.600 points supplémentaires à notre championnat pour leur participation en barrages ou en poules. Mais chaque résultat reste valable durant cinq ans, il ne faut donc pas s’en satisfaire.

L'Antwerp est assurée de disputer, au pire, les poules de l'Europa League et l'Union celles de la Conference league.

Respectivement face à l’APOEL Nicosie, Adana Demirspor et Osasuna, La Gantoise, Genk et Bruges savent qu’ils n’ont pas le choix et devront sortir de grandes performances pour rejoindre les poules. Ce n’est qu’à ce moment que la Belgique pourra réellement marquer de nombreux points.

En deux ans, seuls Anderlecht et La Gantoise (deux fois) ont participé aux poules de la Conference League et ont globalement obtenu le même nombre de points : 12 000 pour Anderlecht et deux fois 11 000 pour La Gantoise. Un signe que les clubs belges peuvent très bien performer dans cette compétition. En trois campagnes, les clubs belges ont d’ailleurs toujours au moins atteint les huitièmes de finale.

En cas de qualification, Bruges et Gand seront placés dans le premier chapeau et pourraient donc bénéficier d’un groupe largement à leur portée. De son côté, Genk serait vraisemblablement dans le troisième chapeau mais aurait totalement ses chances pour en emmagasiner beaucoup.

Pour assurer l’avenir du championnat belge et connaître une nouvelle saison pleine pour nos clubs, les rencontres du soir seront importantes, si ce n’est capitales. En espérant que les beaux parcours des dernières saisons leur donnent envie de se battre pour vivre la même chose.

