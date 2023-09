Soirée frustrante mais tout de même plutôt positive pour le coefficient belge

Si l'Antwerp ne peut pas vraiment nourrir de regrets après avoir été bayalé par le FC Barcelone (5-0), les équipes présentes dans les compétitions inférieures le peuvent bien plus. Bruges ? Le match était totalement dominé de sa part, l'égalisation tardive de Besiktas était évitable. Genk ? Un partage face au dernier finaliste n'est pas un mauvais résultat en soi mais la difficulté de son groupe l'oblige à faire mieux et le poteau dans le temps additionnel pourrait tout changer au classement final. L'Union ? Face à une équipe de Toulouse loin d'être impressionnante, le club bruxellois aurait largement pu l'emporter en réalisant une meilleure performance. La Gantoise ? La rencontre était à sa main et Cuypers a buté sur le poteau dans les dernières minutes.