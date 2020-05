Deux des backs droits qui animeront le mercato estival sont belges. Les regards sont, d’abord, tournés vers Thomas Meunier. Le Parisien est en fin de contrat et ne restera pas au PSG. Tous les grands clubs ont contacté Meunier et son entourage pour tâter le terrain. Il est gratuit (même s’il en profitera pour obtenir une grosse prime et un salaire record) et considéré comme l’un des meilleurs à son poste.

Mais il n’est pas le seul à avoir la cote auprès des ténors européens. Timothy Castagne est un profil surveillé par plusieurs grands clubs et le joueur pourrait franchir le pas cet été.

