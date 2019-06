Cette fois, nous y sommes : Eden Hazard va quitter Chelsea et sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine.

Si l’officialisation par le club merengue n’avait pas encore eu lieu ce jeudi soir, il ne fait aucun doute que le Brainois va faire le grand saut vers la Maison blanche dans les jours à venir. Pour la somme de 100 millions d’euros, qui sera agrémentée de bonus garantis à hauteur de 40 millions supplémentaires.

L’accord sur ces montants a été trouvé mercredi, alors que lundi, Chelsea et le Real Madrid, dont le PDG Jose Angel Sanchez avait fait le déplacement à Londres pour rencontrer Marina Granovskaia, s’étaient quittés sans accord. Mais cela n’a pas empêché les négociations de reprendre et d’aboutir deux jours plus tard.

Un soulagement pour Eden Hazard (dont le salaire sera de 11 millions d’euros par an) qui n’a jamais caché son envie de rejoindre le club de ses rêves, comme pour le Real Madrid, qui réalise le gros coup du mercato d’été, quelques heures après avoir recruté le défenseur Eder Militao (Porto) ainsi que l’attaquant Luka Jovic (Francfort) et en attendant Ferland Mendy (Lyon).

Un gros coup qui est aussi une bonne affaire financière, lorsqu’on le compare aux prix de Neymar (222 millions d’€) et Mbappé (180 millions d’€), qui ont fait exploser la bulle du marché des transferts. En comparaison, la somme dépensée par les Merengue pour un joueur à qui il reste un an de contrat n’est pas exagérée, lorsqu’on connaît le talent d’Eden. Il débarquera au Santiago Bernabeu dans la forme de sa vie, au lendemain d’une victoire en Europa League avec Chelsea dont il a été le grand artisan grâce à deux buts en finale, portant son total sous la vareuse des Blues à 110 buts et délivré 92 passes décisives en 352 matchs officiels.

Pourra-t-il faire mieux sous la vareuse de ce qu’il considère comme "le plus grand club du monde" ? C’est tout ce qu’on souhaite au joueur belge le plus cher de l’histoire, devant Lukaku (85 millions d’€) et De Bruyne (74 millions d’€) qui, à 28 ans et en pleine maturité, va rejoindre son idole Zinédine Zidane, avec qui on ne l’imagine pas ne pas s’entendre, tant leur admiration l’un pour l’autre est réciproque.

Mais avant de les voir se serrer la main et poser pour les photos officielles avec la vareuse mythique du Real Madrid, il faudra encore attendre quelques jours. La présentation officielle devrait avoir lieu jeudi ou vendredi prochain, après les devoirs internationaux d’Hazard avec les Diables rouges, face au Kazakhstan (ce samedi) et à l’Écosse (mardi prochain).

Deux matchs durant lesquels Eden Hazard portera son habituel numéro 10, qu’il troquera probablement, dans les jours à venir, pour le célèbre 7 madrilène que portait CR7 ou Raul. C’est dire le défi qui attend Eden. Mais il semble, plus que jamais, prêt à le relever.