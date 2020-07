En déplacement à l’Hellas Vérone samedi après-midi, l’Atalanta du Diable Timothy Castagne avait l’occasion de mettre la pression sur la Juventus. En cas de succès face au 9e du championnat, les joueurs de Bergame pouvaient en effet revenir à quatre points de la Vieille Dame (avec un match de plus). Une occasion en or d’autant plus que les coéquipiers de Cristiano Ronaldo accueillent la Lazio ce lundi.

Dominateur, l’Atalanta a ouvert la marque au retour des vestiaires par l’entremise de Duvan Zapata et pensait certainement avoir fait le plus difficile. Mais c’était sans compter sur le jusqu’au-boutisme des joueurs locaux qui égalisaient dix minutes plus tard via Matteo Pessina. Sur le banc, Timothy Castagne est monté à la place de Robin Gosens à 20 minutes du coup de sifflet final mais son entrée au jeu n’a pas permis aux joueurs de Gian Piero Gasperini d’empocher les trois points de la victoire (1-1).

Un match nul, le deuxième lors des trois dernières journées, qui pourrait coûter cher. Alors certes, l’Atalanta n’a pas perdu, enchaînant un 14e match consécutif sans défaite, mais ce match nul pourrait s’assimiler à une défaite dans la course au Scudetto en cas de succès de la Juventus face à la Lazio.