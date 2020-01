Super Mario a inscrit le premier but de la Serie A lors de deux décennies différentes.

La stat est anecdotique mais n'en n'est pas moins folle. À dix ans d'écart, Mario Balotelli a inscrit le premier but de deux décennies différentes en Serie A.

6 janvier 2010, le jeune Mario Balotelli, 19 ans à l'époque, inscrit le premier et unique but de la rencontre opposant l'Inter au Chievo Vérone. Le fantasque italien devient alors le premier buteur de la décennie 2010 en Serie A.

Dix ans plus tard, le 5 janvier 2020, l'attaquant, aujourd'hui âgé de 29 ans, récidive en inscrivant le premier but de la rencontre opposant Brescia à la Lazio. Ce but, qui n'a malgré tout pas empêché les Romains de s'imposer 1-2, permet à Balotelli de réaliser une performance unique en inscrivant le premier but du championnat italien lors de deux décennies différentes.