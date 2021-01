Depuis deux matchs, Jadon Sancho retrouve son meilleur niveau. Une aubaine pour le Borussia Dortmund qui attendait ce retour en forme depuis plusieurs mois.

32 matchs, 17 buts pour autant de passes décisives. Lors de la saison dernière, Jadon Sancho a explosé les statistiques en Bundesliga. Logiquement, son nom a été associé à de grosses pointures du continent. En tête, Manchester United. L'ailier de 20 ans s'y voyait déjà. Ses affaires étaient pliées dans les cartons. L'Anglais de 20 ans aspirait à rejoindre son pays par la grande porte après l'avoir quitté trois ans auparavant par la petite. Finalement, le BVB et United ne s'entendent pas sur le prix du transfert. Sancho reste à quai.

Pendant longtemps, l'ailier a traîné ce transfert raté comme un boulet à son pied. Les six mois qui ont suivi ont été bien loin de répondre aux attentes. Treize matchs, pas de but et cinq passes décisives. Celui qui était décisif toutes les 67 minutes ne l'est plus que toutes les 180 minutes. Des statistiques honorables mais à des années lumières de son année éblouissante et d'un joueur de sa qualité.