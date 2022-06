L'autre regard: Moins de bling-bling au PSG ? le monde du foot attend de voir !

Chroniqueur et spécialiste golf

Le bling-bling au PSG, c'est fini ! Voilà, en substance, le message qu'a récemment adressé Nasser Al-Khelaïfi, le président du club parisien. "On veut des joueurs qui aiment leur club, qui aiment se battre, qui aiment gagner. Il faut changer les mentalités et créer une véritable équipe avec un état d'esprit collectif", a-t-il expliqué, sans rire, dans les colonnes du Parisien. Nul ne sait, évidemment, ce que pensent vraiment de ce discours Neymar, Messi et tutti quanti.

"Je ne crois pas un mot de ces nouvelles résolutions. Al-Khelaïfi a perdu la main depuis longtemps. Ce sont les joueurs qui continuent de tout décider", a déjà réagi Jean-Michel Larqué, consultant sur RMC Sport. Alors, en attendant le sacro-saint verdict du terrain, à chacun de se faire son opinion.

On comprend que, de guerre lasse, la direction du PSG tente de motiver ses troupes. Mais de là à imaginer que Neymar et Messi vont se battre comme des chiffonniers dans la gadoue d’un déplacement hivernal de Ligue 1 à Clermont, Troyes ou Brest, il y a peut-être de la marge.

Et croire que, sauf couvre-feu, les mêmes superstars du club, nourries au biberon des cocktails exotiques d’Ibiza, vont passer leur soirée d’hiver en charentaises devant un feu de bois est un tantinet naïf. Al-Khelaïfi veut moins de strass et de paillettes mais il oublie qu’il a construit le nouveau PSG avec un seul outil : l’argent. Ce n’est pas la meilleure façon pour donner des leçons d’humilité et de culture sportive.