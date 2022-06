Une rentrée d'argent "conséquente": un accord à 207 millions pour le Barça, qui va pouvoir un peu respirer

Barcelone a officialisé la vente à Sixth Street de 10% de ses droits TV en Liga pendant 25 ans. De quoi injecter directement 207,5 millions d'euros dans les caisses du club et de terminer l'exercice comptable dans le vert. Voilà qui donne un peu d'air au club catalan.

C'était attendu, le FC Barcelone a enfin annoncé avoir conclu un accord pour la vente de 10% de ses droits TV en Liga pendant 25 ans. Il s'agissait d'une opération capitale pour le club, en proie à de grosses difficultés financières. Grâce à cet apport de Sixth Street, une société d'investissement américaine spécialisée dans le sport, le club annonce qu'il va générer une plus-value de 267 millions d'euros pour la saison en cours.

De quoi respirer un peu, même si cela ne signifie pas (encore) la fin des calculs pour les pensionnaires du Camp Nou. "Nous sommes en train de trouver des leviers économiques en mettant en place une stratégie patiente, durable et efficace afin de renforcer l'économie du club," s'est félicité le président Joan Laporta. Avant d'ajouter : "Sixth Street soutient avec ferveur le football. C'est un investisseur avec de l'expérience dans le monde du sport et des médias à l'échelle globale. Cela va nous permettre de gérer nos opérations de façon indépendante et de recevoir des ressources conséquentes." Pour rappel,le club avait déjà signé un "méga-deal" avec Spotify, nouveau sponsor maillot, il y a quelques mois.

Objectif mercato

Cela devrait donner davantage de flexibilité au Barça pour agir sur le marché des transferts, alors que la Liga impose des conditions très strictes pour pouvoir enregistrer de nouveaux joueurs (Axel Witsel peut en témoigner). Robert Lewandowski, Jules Koundé et Raphinha sont désormais les cibles prioritaires de Xavi.

A noter que le 16 juin dernier, les socios s'étaient prononcés en faveur de cette vente des droits TV (pour 25% à l'origine). Ils avaient également marqué leur accord pour la vente à hauteur de 49,9% de BLM (Barça Licensing and Merchandising). Ce deuxième levier économique pourrait être officialisé dans le courant du mois de juillet. Et générer encore quelques centaines de millions d'euros. Pour définitivement sortir de la crise ?