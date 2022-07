Eriksen, Malacia, de Jong : United veut frapper très fort

La direction tente-t-elle un coup de poker pour faire changer Cristiano Ronaldo d’avis ? Ou bien la vague d’arrivées qui se profile servira plutôt à compenser le départ devenu presque inéluctable du Portugais ? La vérité est probablement un mélange des deux.

Après avoir fait le ménage dans son effectif en ne renouvelant pas plusieurs lourds contrats (Pogba, Mata, Lingard, Cavani), Manchester United a en tout cas décidé d’enfin amorcer sa grande opération de relance. Et comme attendu, elle sera marquée par la griffe d’Erik ten Hag, le nouveau manager mancunien.

Avec d’abord la signature contre 15 millions € de son compatriote néerlandais Tyrell Malacia (Feyenoord), qui deviendra la doublure de luxe de Luke Shaw sur le flanc gauche. L’international oranje a passé avec succès ses tests médicaux ce lundi et a pu parapher un contrat de quatre années.

Ten Hag a ensuite fait fonctionner son réseau d’anciens ajacides pour renforcer son milieu de terrain. Ses deux priorités : Christian Eriksen et Frenkie de Jong. Un homme d’expérience, qui s’est totalement relancé à Brentford après son accident cardiaque de l’an dernier, associé à l’un des plus grands talents néerlandais.

Pour le cas d’Eriksen, il était simplement nécessaire de le convaincre de signer puisque son bail à Brentford vient d’expirer. C’est chose faite depuis ce lundi. Un accord verbal a été trouvé et les deux clans n’ont plus qu’à se retrouver pour conclure le contrat de trois saisons.

Les négociations sont plus difficiles avec le FC Barcelone pour de Jong. Les Catalans, qui veulent conserver leur milieu de terrain de 25 ans, refusent jusqu’à présent les avances des Red Devils. Mais ces derniers n’ont pas encore baissé les bras.

En parallèle, ils se penchent sur le cas de deux protégés de ten Hag à l’Ajax : Lisandro Martinez et Antony. Le défenseur argentin de 24 ans et l’ailier brésilien de 22 ans veulent absolument rejoindre la Premier League et ont déjà fait connaître leur position à leur club.

Sera-ce suffisant pour rassurer Cristiano Ronaldo ? Pas certain. La star était absente de la reprise des entraînements ce lundi "pour raisons familiales". Le club ne souhaite pas le vendre mais n'ira sans doute pas au clash pour le garder. Ce sera à nouveau l'une des sagas de l'été.