"C'est un autre Paul" qui arrive à la Juve, affirme Pogba

Avez-vous des regrets d'être allé à Manchester ? Quelles sont les choses qui se sont mal passées?

"Non, jamais de regrets. Je crois au destin. Tous les choix que j'ai faits, j'en suis content, la vie est ainsi faite. Parfois tu fais des choix qui ne te donnent pas satisfaction, mais je suis heureux de ces années (2016-2022). A Manchester, j'ai grandi, j'ai appris, je suis devenu un homme (...) Quand on change d'entraîneur tous les ans, c'est un peu difficile de se trouver. Il est vrai que j'ai manqué de chance, c'était peut-être aussi une question de mental, jouer, ne pas jouer, de ne pas avoir le rythme que j'avais quand je jouais 90 minutes à chaque match. C'est un peu de tout, l'entraîneur, l'équipe, le fait de ne pas jouer à mon poste, ces choses m'ont un peu bloqué. Maintenant que je suis parti, je suis un autre Paul, un autre Pogba."

Dans quelle mesure la présence de Massimiliano Allegri au poste d'entraîneur a pesé dans votre décision de revenir chez les Bianconeri ?

"J'ai toujours eu un bon rapport avec lui, et cette année, avant de venir, nous nous sommes parlés. J'ai vécu tant de belles années (avec lui à la Juve entre 2014 et 2016, NDLR). Pour moi, c'était le bon moment et la bonne personne. Je suis très heureux de revenir à la maison, parce que je me sens vraiment chez moi ici. Vous avez vu comment les gens m'ont reçu, c'était plus qu'un rêve pour moi. (...) Nous devons grandir dans les deux années à venir au niveau européen. Nous avons ce rêve de gagner la Ligue des champions, mais ce n'est pas l'objectif de la saison. Le premier objectif, c'est de gagner le Scudetto."

A 29 ans, ressentez-vous plus de pression aujourd'hui que lors de votre premier passage à la Juve?

R: "La pression? Ça veut dire quoi? Non, je plaisante, je sais ce que ça veut dire. Non, il n'y a pas de pression. J'ai eu de très belles années ici avec la Juve, puis je suis parti. Maintenant que je reviens, j'ai confiance en moi, je veux bien faire (...) J'ai plus d'expérience, je connais mieux mon corps, je ne suis plus jeune. J'ai hâte de commencer, j'espère faire encore mieux qu'avant sur le terrain. J'ai toujours envie de gagner, je n'aime pas perdre. Je suis un homme, je suis père, il faut jouer avec les enfants, il faut aussi se reposer, manger des pâtes. Je reviens avec une famille, mais Pogba a toujours faim."

Propos recueillis en conférence de presse.