Messi et deux surprises impressionnent Galtier au PSG

Le défi est grand pour Christophe Galtier dans la capitale parisienne. Successeur d'un Mauricio Pochettino qui n'aura jamais fait l'unanimité, l'ancien entraîneur de Nice devra briller sur la scène européenne et glaner tous les titres nationaux.

L'arrivée d'un nouveau coach permet de remettre tous les compteurs à zéro, alors que le PSG veut "moins de bling bling".Le stage de préparation est donc l'occasion idéale pour faire bonne impression. Et selon les informations du Parisien, trois noms ont surpris le nouveau T1 du champion de France.

S'il ne craint pas pour sa place dans le onze titulaire, Lionel Messi joue tout de même gros cette saison. Après une première saison mitigée sous ses nouvelles couleurs (onze buts en 34 matches), la Pulga entame une saison pas comme les autres, et il se prépare de la meilleure des manières, lui qui a raté la dernière préparation estivale des Parisiens. S'il souhiate briller avec son nouveau club, l'Argentin vise surtout le mois de novembre et une cinquième Coupe du monde. Gagnante de la Copa America et invaincue depuis 33 matches, l'Albiceleste arrive au Qatar en confiance et son capitaine voudra saisir cette dernière opportunité de remporter le Mondial avec son pays.

Navas et Kehrer, partis pour rester ?

S'il est peu surprenant de voir Messi impressionner Galtier, deux autres noms ont attiré les regards chez nos voisins français. Remplaçant de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas aurait tapé dans l'oeil de son entraîneur. Sans temps de jeu et à quelques mois d'une Coupe du monde, l'ancien du Real va-t-il bousculer la hiérarchie des gardiens ? S'il venait à rester derrière l'Italien dans la considération du coach, il n'est pas à exclure que le joueur de 36 ans change d'air, alors qu'il se plait pourtant dans sa vie parisienne.

Derrière, Thilo Kehrer est le dernier nom cité par nos confrères. Placé sur la liste des indésirables, l'Allemand montre une implication exemplaire aux entraînements et pourrait forcer son destin, même si rien n'est encore acté au moment où nous écrivons ces lignes.

Alors quel PSG pour la saison à venir ? Nul ne le sait, pas même Galtier, mais l'entraîneur de 55 ans commence certainement à avoir ses premiers dilemmes.