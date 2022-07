Sébastien Haller revient sur son cancer: "J'ai été très ému de voir ces belles réactions"

Tout juste arrivé au Borussia Dortmund en provenance de l'Ajax, Sébastien Haller a dû mettre sa carrière entre parenthèses pour soigner un cancer des testicules.

Après avoir quitté le stage en Suisse où il s'entrainait avec ses nouveaux coéquipiers, l'attaquant de 28 ans a posté un message sur ses réseaux sociaux. "Je veux encore vous remercier du fond du coeur pour tous ces nombreux et chaleureux messages reçus, j'ai été très ému de voir ces belles réactions et j'ai même l'impression de ne pas mériter autant." Avant de poursuivre. "Mais je sais que grâce à vous, ce ne sera qu'une épreuve de plus sur notre chemin. On se voit très vite sur les terrains pour célébrer nos prochaines victoires".