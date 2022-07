Coupe d'Allemagne: Dortmund surclasse 1860 Munich 3 à 0 au 1er tour

L'une des recrues estivales du Borussia Dortmund, l'Allemand Karim Adeyemi en provenance de Salzbourg, en a profité pour inscrire son premier but en match officiel avec le BVB, le deuxième de la soirée pour les hommes d'Edin Terzic.

Dans les autres rencontres de la soirée, la logique a également été respectée avec les qualifications de Stuttgart, Karlsruhe et Nuremberg aux dépens d'équipes de divisions inférieures.

Le Bayern Munich, champion d'Allemagne pour la 10e fois consécutive, et le RB Leipzig, vainqueur de la Coupe d'Allemagne il y a deux mois, s'affrontent samedi soir à Leipzig pour la Supercoupe et disputeront fin août leur 1er tour, respectivement contre Viktoria Cologne (3e division) et Teutonia Ottensen (4e division).