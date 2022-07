Robert Lewandowski règle ses comptes avec le Bayern Munich : "Beaucoup de conneries dites sur moi"

Son départ avait fait polémique. Quelques semaines plus tard, Robert Lewandowski a voulu régler ses comptes avec le Bayern Munich dans un entretien accordé à EPSN.

"Tout ce qui s’est passé au cours des dernières semaines, avant mon départ du Bayern, c’était beaucoup de politique. Le club a essayé de trouver un argument pour justifier ma vente à un autre club parce que c’était sûrement difficile à expliquer aux fans. Et j’ai dû accepter ça même s'il y a eu beaucoup de conneries dites sur moi. Au final, je sais que les fans, même à cette période, me soutiennent encore beaucoup."

Avant de signer à Manchester City, Erling Haaland était annoncé de manière insistance au Bayern. Ces bruits ont-ils poussé le Polonais à quitter le Rekordmeister ?

"Non, cela n'avait rien à voir avec Erling. Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé exactement. Mais si la question est de savoir si la décision de partir était à cause de lui, non, je ne voyais pas le problème s'il rejoignait le Bayern Munich. Pour moi, il était toujours important d'être clair, de rester vrai, et peut-être que pour quelques personnes, c'était le problème. Et à la fin, je sens que c'était peut-être le bon moment pour quitter le Bayern Munich et rejoindre Barcelone."

S'il a quitté le Bayern en mauvais termes avec les dirigeants, il garde de bonnes relations avec ses anciens partenaires.

"J’avais de très bonnes relations avec mes coéquipiers du Bayern, avec le staff, avec l’entraîneur, et tout ça va me manquer parce que j’y ai passé un beau moment. Et nous n’étions pas seulement amis sur le terrain. Ce chapitre est terminé et j’ouvre un nouveau chapitre dans ma vie et un nouveau chapitre dans ma carrière."