Cristiano Ronaldo réapparaît avec Manchester United face au Rayo (1-1)

Absent de la tournée estivale et non retenu la veille face à l'Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo a fait son retour dans le onze de Manchester United lors du match amical contre le Rayo Vallecano (1-1) dimanche à Old Trafford.

Alors que les rumeurs de son départ circulent ces dernières semaines, la star portugaise de 37 ans est réapparue avec les Red Devils lors ce match de préparation face au club madrilène.

Sorti des vestiaires en tête du groupe mancunien au moment de l'échauffement, il a été applaudi par les supporteurs à qui il a adressé un salut de la main.

Le quintuple Ballon d'Or a joué la première période, se procurant une occasion en début de match. Il a cédé sa place à la pause au jeune ailier ivoirien Amad Diallo, 20 ans, qui a ouvert le score peu après (48e), au terme d'une action initiée par la recrue Christian Eriksen.

Le Danois, victime d'un arrêt cardiaque en juin 2021 et qui s'est engagé mi-juillet avec le club anglais, s'était déjà mis en évidence en première période avec une frappe lointaine, passée de peu à côté du but.

Les Espagnols ont égalisé par Alvaro Garcia (57e), à la retombée d'une frappe d'Isaac Palazon, repoussée par le gardien de Manchester United.

De retour la saison dernière à Manchester United (où il avait déjà joué de 2003 à 2009) et sous contrat jusqu'en 2023, Ronaldo aurait émis le souhait d'être transféré, alors que les "Red Devils", décevants sixièmes de Premier League, ne disputeront pas la Ligue des champions à la rentrée.

Ronaldo avait invoqué "des raisons familiales" pour justifier son absence lors de la reprise de l'entraînement fin juin et la tournée en Thaïlande et en Australie.

Vendredi, le Portugais avait toutefois lancé sur Instagram, "Domingo o rei joga" (Dimanche le roi joue), faisant référence à la rencontre amicale contre le Rayo Vallecano.