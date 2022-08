Le dirigeant ne veut plus laisser ces joueurs africains disputer la CAN.

Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, tient des propos polémiques : "Ne me parlez plus des footballeurs africains"

Ces propos feront polémiques et il y a de quoi. Interrogé par l'hebdomadaire économinique Wall Street Italia, Aurelio De Laurentiis a annoncé qu'il ne désirait plus transférer de joueurs africains à cause de la CAN.

"Ne me parlez plus des footballeurs africains. Je n'en prendrai plus, tant que la Coupe d'Afrique des nations sera organisée au milieu de la saison. Sauf s'ils renoncent à la disputer."

Le producteur de cinéma ne désire plus payer les salaires pendant que ces joueurs disputent la CAN en pleine saison. Ce n'est pas la première fois que les dirigeants du football s'élèvent contre la décision de faire jouer la CAN au mois de février.

Reste à voir comment Victor Osimhen, Franck Zambo Anguissa et Adam Ounas accueillent ces déclarations .