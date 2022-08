Le PL Club, une autre vision du jeu anglais

La Premier League est de retour, le PL Club aussi. L'émission, diffusée gratuitement, donc en clair, pour tous les abonnés VOO à la télé numérique, le jeudi à 20 h sur la chaîne Divertissez-VOO, est le prolongement du programme VooZoom que les spécialistes du foot anglais de l'opérateur privé avaient lancé pendant le confinement sur les réseaux sociaux. Le concept a désormais trouvé sa place, à la télé, la saison dernière, et son rythme de croisière.

"Si nous avons un nouveau studio et nouveau décor, le principe reste le même, explique Serge Radermacher, aux commandes de l'émission : grâce aux datas fournies par Vision du Jeu, nous préfaçons les matchs de Premier League du week-end, et nous donnons des pistes aux téléspectateurs, pour leur donner envie de regarder, bien sûr, mais aussi pour mieux comprendre le jeu et les enjeux. Nous parlons toujours du premier match de chaque journée, qui est diffusé en clair sur Divertissez-VOO, puis nous nous concentrons sur les affiches du week-end, en trouvant des angles intéressants. Avec des focus évidemment sur les joueurs belges."

Le gros "plus" des "anciens de Canal", c’est évidemment l’apport analytique des modèles de jeu fourni par Vision du Jeu via Christian Schaekels, ancien joueur pro du RWDM dans les années 90 reconverti en "data analyst".

"Christian préface les matches en orientant l'œil du téléspectateur sur les schémas récurrents des équipes afin de mieux comprendre comment elles évoluent sur un terrain, et, surtout, comment elles risquent d'amener le danger, explique encore Serge Radermacher. Il analyse tous les buts, marqués et encaissés. Et décortique leur origine. Ce qui lui permet d'aller au-delà des datas brutes. Et d'apporter un éclairage différent. Dès le début de la saison dernière, par exemple, Christian avait clairement affiché son scepticisme sur la capacité de Lukaku, qui marque finalement assez peu sur phase arrêtée notamment, de s'imposer dans ce championnat à la pointe de Chelsea. On peut dire que les événements ne lui ont pas donné tort…"

Regarder la Premier League d'un autre œil commence donc par jeter l'autre sur le PL Club, tous les jeudis soir, 20 h, sur Divertissez-VOO.