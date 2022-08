Les fans marseillais ne souhaitent pas de Jordan Veretout à cause d'une histoire familiale sordide : "Nous ne voulons pas de ce type"

La Ligue 1 reprend ce vendredi. Lyon et Ajaccio inaugureront cette nouvelle saison. Du côté de l'OM qui défiera Reims, le climat est agité. La démission de Jorge Sampaoli il y a un mois a créé de la déception et son successeur, Igor Tudor, est déjà décrié par ses joueurs à cause de son tempérament de feu.

Le technicien croate pourra peut-être compter sur Jordan Veretout. Le milieu de terrain français est proche de quitter l'Italie et la Roma pour rejoindre Marseille. Le problème, c'est que les supporters n'en veulent pas. Un #VeretoutNotWelcome pullulent même sur Twitter. La raison ? Une affaire familiale sordide.

Les fans reprochent à leur futur renfort d'avoir payé la caution du père de sa femme alors que ce dernier avait été emprisonné pour avoir violé l'une de ses filles. La victime avait ensuite été rejetée par l'ensemble de sa famille dont sa soeur, Sabrina Merlos et compagne de Veretout. Cette affaire judiciaire avait fait grand bruit en France et des émissions spécialisées y avaient même consacré un épisode à cette sordide histoire.

Interrogé en conférence de presse, Pablo Longoria a défendu le médian en critiquant le tribunal populaire. "ll y a une question dans la vie : faire des jugements moraux, populaires d'une situation, qu'est-ce que cela signifie ? Je pose des questions : ''Est-il condamné ?'' Seconde question : ''Qu'a-t-il fait exactement ?'' On est sur des suppositions, non ? Dans la vie, naturellement, il faut avoir de l'éthique, des valeurs, aller vers les choses bien faites et droites.

Mais le jugement populaire, sur des rumeurs... C'est un réflexe de la vie actuelle, les réseaux sociaux : ils pensent ainsi, tout le monde doit suivre... Juger sur une supposition... C'est juste ? C'est moralement acceptable ? Je vous pose la question. Il faut avoir une réflexion générale sur ce type de sujet, et respecter les personnes. Voilà mon point de vue.

La saison n'a pas encore commencé mais le Vélodrome se trouve déjà sur un volcan.