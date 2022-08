La Ligue 2 a déjà offert le but de l'année

Jérémy Livolant ne croyait pas faire le tour du monde. Surtout lors de ce Laval-Guingamp. Le capitaine guingampais a eu la bonne idée d'offrir la victoire des siens et une place de leader grâce à un but exceptionnel. L'ailier a repris des 35 mètres sans contrôle un dégagement de l'équipe adverse.

Ironie du sort, Livolant a expliqué après la rencontre qu'il avait réalisé ce geste dans un but purement défensif. "Je me dis que si je perds le ballon, ça peut faire une grosse occasion en contre derrière pour eux. Je me dis : pourquoi ne pas la tenter en une touche ? C'est un peu de la chance, mais la chance il faut aussi la provoquer. Ce soir, ça m'a souri."

Il risque de lui ramener le trophée Puskas.