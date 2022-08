L'énorme bronca des supporters marseillais pour la première d'Igor Tudor

Marseille est un volcan. La saison n'avait pas encore commencé que les Olympiens ont déjà vécu plusieurs secousses. Jorge Sampaoli a démissionné quelques jours après la reprise des entraînements. Pablo Longoria l'a remplacé par Igor Tudor. Les résultats des matchs amicaux ont été catastrophiques et les joueurs ont été voir leur président pour se plaindre de leur nouveau technicien. Assez d'évènements pour que le Croate soit accueilli sous les huées ce dimanche.

Ca n'a pas empêché l'OM de disposer assez facilement de Reims (4-1) avec notamment un csc de Wout Faes.

L'ancien entraîneur de Hellas Verone s'est montré imperturbable en conférence d'après-match.

"Je ne les ai pas entendus (les sifflets), parce que j'étais intérieur.Mais les supporters ont toujours raison, on joue pour eux. Il n'y a pas de football sans supporters. Moi je fais mon travail, je donne le meilleur.Je suis heureux d'être ici. Le plus important, c'est le match et ce qu'il s'est passé sur le terrain."