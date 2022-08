Piqué prêt à jouer gratuitement pour aider le Barça?

Le Barça dépense sans compter et pourrait le payer cher dans les prochaines semaines.

Ce n'est pas une surprise, Gerard Piqué est un véritable clubman et est prêt à tout pour que son Barça retrouve les sommets.

Poussé vers la sortie par Xavi, qui ne voit plus en lui un titulaire, le défenseur a décidé de rester en Catalogne pour prouver à son ancien coéquipier qu'il a tort. Mais alors qu'il a prolongé son contrat en 2020 en baissant nettement son salaire, l'ancien conjoint de Shakira est prêt à en faire davantage pour le club de son coeur. Alors que le Barça n'a pas pu inscrire ses nouvelles recrues (Lewandowski, Koundé, Raphinha, Christensen et Kessié), le joueur de 35 ans se serait entretenu avec Joan Laporta pour lui proposer de jouer gratuitement, selon des informations de nos confrères de AS. Une proposition toutefois refusée par son président.

En revanche, son salaire sera modifié pour permettre à la direction catalane d'enfin pouvoir inscrire ses transferts, ainsi que Sergi Roberto et Ousmane Dembélé, tout juste prolongés.

L'ancien club de Leo Messi entame sa saison ce samedi à 21h face au Rayo Vallecano.