Mauro Icardi, de capitaine de l'Inter Milan à indésirable du PSG Mauro Icardi est passé, en quelques saisons, d'un des meilleurs numéro 9 de série A à indésirable au Paris-Saint-Germain. Comment expliquer une telle descente aux enfers ? Erwin Adam ©PHOTONEWS

Formé à la Sampdoria, l’Argentin a véritablement explosé à l’Inter Milan. Sur ses cinq premières saisons passées au club, il inscrit au total plus de 100 buts toutes compétitions confondues. Capitaine et joueur-clé de l’équipe, il est considéré comme l’un des meilleurs avant-centres du monde. Mais les problèmes commencent lors de sa dernière saison en Italie. Les négociations sont compliquées pour renouveler son contrat et ça se ressent sur ses performances. L’attaquant ne marque plus et Spaletti décide de lui retirer le brassard. S’ensuit une mise...