L'AC Milan bat l'Udinese: Saelemaekers, De Ketelaere et Origi sont montés au jeu

L'AC Milan démarre victorieusement sa saison contre l'Udinese, De Ketelaere joue 20 minutes (4-2)

L'AC Milan a entamé la défense de son titre de champion en battant l'Udinese 4-2, samedi lors de la 1e journée de Serie A. Chez les vainqueurs, Alexis Saelemaekers et Charles De Ketelaere sont montés au jeu simultanément (71e) et Divock Origi un peu plus tard (84e). Rodrigo Becao (2e,0-1) a directement porté les visiteurs au commandement mais les Milanisti ont répliqué par Theo Hernandez (11e,1-1) et Ante Rebic (15e, 2-1). Le club du Frioul a jeté un froid sur San Siro en égalisant par Adam Masina (45e+3, 2-2)

La seconde période a aussi débuté par un coup d"éclat mais cette fois, à l'avantage de Milan, qui a repris les devants par Brahim Diaz (46e, 3-2). Pour le moment, l'Espagnol est préféré à De Ketelaere, qui l'a d'ailleurs remplacé (71e). A la montée du duo belge, le score était acquis puisque Rebic avait signé son doublé (68e, 4-2).

Au Portugal, Benfica s'est imposé 0-1 chez le promu Casa Pia grâce à un but de Goncalo Ramos (59e). Jan Vertonghen est monté au jeu tout en fin de match (89e) juste avant que les Benfiquistes se retrouvent à dix suite à l'exclusion de Nicolas Otamendi (90e+2). Après deux journées, le club de Lisbonne compte six points et n'a encaissé aucun but.

Aux Pays-Bas, le PSV, avec Johan Bakayoko, ne s'est pas fait piéger par Go Ahead Eagles, réduit à dix suite à l'expulsion de Mats Deijl (32e) au cours de la deuxième journée (2-5). Luuk de Jong (3e, 0-1) a overt le score pour les visiteurs et Isac Lidberg a égalisé pour l'équipe de Deventer (14e). Mais le PSV a profité de sa supériorité numérique grâce à Xavi Simons (45e+2, 1-2) et Armando Obispo (45e+9, 3-1).

A la reprise, Simons a signé un doublé (76e, 1-4), Edvardsen a réduit le retard des visités (80e, 2-4) mais Joey Veerman (89e, 2-5) a redonné de la marge à l'équipe d'Eindhoven, qui compte six points.