Scène surréaliste après Chelsea-Tottenham: la poignée de main entre Conte et Tuchel tourne à la bagarre générale (VIDEO)

Chelsea et Tottenham se sont quittés dos-à-dos ce dimanche en fin d'après-midi sur le score de 2-2. Mais le spectacle n'était pas seulement sur le terrain mais également sur les bancs de touche. Les bouillants Antonio Conte et Thomas Tuchel se sont en effet fortement écharpés pendant et après la rencontre. À la 70e minute, l'arbitre de la rencontre les a tous les deux avertis après une première échauffourée entre les deux hommes.

Mais c'est au coup de sifflet final que la situation a dégénéré entre les deux hommes. Au moment de se serrer la main, Conte et Tuchel se sont encore échangés des mots doux avant d'en venir aux mains. L'Allemand aurait reproché à son homologue italien de ne pas le regarder dans les yeux au moment de lui serrer la main, ce qui aurait mis le feu aux poudres. Rapidement, de nombreux joueurs et membres des deux staffs respectifs sont venus se mêler à la bagarre entre les deux hommes.

Une scène scandaleuse qui devrait sans doute valoir une lourde suspension aux deux hommes.