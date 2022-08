"Au PSG, il y a toujours un problème": Thierry Henry s'exprime sur la polémique Mbappé-Neymar

Le PSG connaît un début de championnat idyllique sur le plan comptable : deux victoires, dix buts marqués et six points sur six. Pourtant, depuis samedi, tout le monde ne parle plus que de l'altercation entre Neymar et Kylian Mbappé se disputant pour pouvoir tirer le penalty face aux Montpelliérains.

Dans le débriefing du week-end sur le plateau de Prime Video, Thierry Henry est revenu sur cet incident entre les deux hommes. Interrogé sur le trio magique Messi - Neymar - Mbappé, l'adjoint de Martinez chez les Diables estime que leur cohabitation pourrait être difficile à Paris : "Je ne me fais pas de soucis pour la place de Kylian Mbappé, même s'il va devoir le montrer comme il le fait depuis le début. Il n'y a pas de question à se poser. Maintenant, ce sera au coach de trouver la manière de les faire jouer tous les trois ensemble, pour qu'ils soient tous les trois contents. Bonne chance à lui !"

"Au PSG, il y a de toute manière, tout le temps un débat, il y a toujours un problème. Ils ont gagné 5-2 mais on parle davantage de Mbappé et de Neymar. Ce sera toujours comme ça car c'est le PSG.", a-t-il conclu.