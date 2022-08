Cristiano Ronaldo démonte les médias: "Seulement 5 vérités sur les 100 dernières infos publiées à mon sujet"

Cristiano Ronaldo et Manchester United vont mal .La débâcle de ManU à Brentford ce week-end (4-0) n'a fait que renforcer la crise traversée par le club et sa star.



Le Portugais n'attend d'ailleurs qu'une chose: quitter Manchester pour se trouver un nouveau défi, si possible au sein d'une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions. En attendant, il se tait dans toutes les langues... ou presque. Ce mardi soir, il a commenté une publication Instagram avec ces mots: "Vous saurez la vérité quand je donnerai une interview dans quelques semaines."



Selon lui, "Les médias ne font que mentir." Et d'ajouter: "Je tiens les comptes: sur les cent dernières informations publiées à mon sujet, il n'y avait que cinq vérités..."



On ne sait pas encore quel média décrochera cette interview mais on imagine qu'il sera choisi parmi ceux qui ont publié les cinq informations fiables. Une chose est certaine: on a désormais plus hâte de connaître la version du Portugais que de savoir quel maillot il portera en septembre.