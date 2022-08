Elon Musk annonce qu'il va acheter Manchester United sur Twitter, quelques heures plus tard il désamorce

Dans un tweet sibyllin, le richissime entrepreneur, habitué des déclarations imprévisibles et provocatrices sur le réseau social, a affirmé: "Et j'achète Manchester United, de rien". Il n'était pas clair si l'homme d'affaires le plus riche du monde entend sérieusement faire une offre d'achat. Interrogés par l'AFP, ni Tesla, ni la direction du club, contrôlé par la famille Glazer, n'ont répondu dans l'immédiat.





Le club anglais, coté en Bourse à New York depuis une dizaine d'années, affiche une capitalisation boursière de 2,08 milliards de dollars. L'action qui avait clôturé stable mardi à 12,78 dollars (+0,08%) perdait 2,11% dans les échanges électroniques après la fermeture. Bien qu'aucun actionnaire ne détienne une majorité du capital, Manchester United est contrôlé par les six enfants de l'homme d'affaires américain Malcolm Glazer, qui avait pris les commandes de l'entreprise en 2005, avant de décéder en 2014.



La direction du club avait essuyé les protestations véhémentes des supporters en avril l'année dernière lorsqu'elle avait voulu participer à un projet de Super Ligue européenne dissidente, finalement abandonné. Les Red Devils voulaient, avec 5 autres clubs anglais, 3 espagnols et 3 italiens, créer une compétition européenne rivale de la Ligue des Champions, initiative qui avait suscité de vives protestations politiques et sportives, mais aussi de vives réactions des supporters des clubs concernés.

Quelques heures plus tard, Elon Musk décide de rétablir la vérité sur le réseau social. Il tweet, "Le stand-up est mon second métier", après quelques traits d'humour.