La colère gronde à Manchester United: 10 000 personnes sont venues devant le stade pour demander à Glazer de vendre le club

Ce n’est un secret pour personne, Manchester United vit sur un volcan depuis le début de la saison. Et les deux défaites d'entrée de jeu en championnat n'ont certainement pas arrangé les affaires du nouveau coach Erik Ten Hag. Avant la rencontre très importante face à Liverpool ce lundi soir, les supporters ont voulu manifester leur mécontentement.

Ce n'est pas la première fois que les fans réalisent ce genre d'initiative. L'an dernier, ils étaient même parvenus à faire annuler une rencontre face à... Liverpool parce que la sécurité n'était plus assurée. Cette fois-ci, les choses se sont mieux déroulées. Mais ce n'est pas pour autant que le message n'est pas passé. D'autant plus qu'il est limpide: les 10 000 personnes présentes devant le stade à 18h veulent tout simplement le départ de la famille Glazer. Actuellement la famille refuse de vendre le club.

©Belga

Les Américains ne sont plus en odeur de sainteté à Old Trafford. Dans le cortège, une grosse affiche marquée "United For Sale" n'aura échappé à personne. Une chose est certaine, Casemiro, qui a été présenté un peu avant tout cela doit bien se demander où il a mis les pieds. Lors de sa présentation, il a notamment parlé de sa relation avec Cristiano Ronaldo. Ensemble, ils ont gagné plusieurs Ligue des champions. Problème: le CR7 traîne son spleen depuis le début de la saison et souhaite partir. "Je n'ai pas parlé à Cristiano", a expliqué le Brésilien. "J'espère qu'il restera parce que c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Je veux apporter mes qualités à Manchester United, tout ce que le Real Madrid m'a appris, gagner au jour le jour, à chaque entraînement. Je veux faire l'expérience de la Premier League. À 30 ans, je suis dans le meilleur moment de ma carrière, je profite de tout ce que j'ai."