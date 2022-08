Cristiano Ronaldo snobe volontairement Jamie Carragher, qui l'avait ouvertement critiqué (VIDEO)

Ce lundi soir, Manchester United affrontait Liverpool pour tenter de se relancer en Premier League après deux défaites en autant de rencontres. Mission réussie pour les hommes d'Erik Ten Hag qui se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Sancho et Rashford.

Cristiano Ronaldo, qui ne cache plus ses envies de départ, était sur le banc au moment de débuter la rencontre. Durant son échauffement, il a pris le temps d'aller saluer l'équipe de Sky Sports, présente en bord de terrain. S'il a serré les mains et échangé avec Roy Keane et Gary Neville, il a volontairement snobé Jamie Carragher, consultant et ancien défenseur de Liverpool.

Il faut dire que l'ancien défenseur de Liverpool avait ouvertement critiqué l'attaquant portugais."J'ai toujours senti que cette situation arriverait, même si Ronaldo a fait de bonnes choses. Aucun autre club en Europe ne le veut actuellement. Je peux me tromper mais il ne semble pas que United puisse s'en séparer. Et si vous demandez à ten Hag, je pense qu'il ne le veut pas non plus. Je ne suis même pas sûr que le vestiaire de Manchester United veuille Cristiano Ronaldo actuellement", avait lâché Carragher en évoquant la situation de Ronaldo sur le mercato.

Jamie Carragher a réagi sur Twitter en cours de soirée. "Une mauvaise soirée du début à la fin. Snobé par mon bon ami Cristiano Ronaldo. Manchester United a montré de la qualité et s'est battu. Liverpool n'était pas dedans", écrit-il.

CR7 a eu sa petit vengeance.