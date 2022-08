En Championship, Kaminski poursuit quand Kabasele revit

Espagne: le Real étrille le Celta et repasse leader ex-aequo

Le Real Madrid a corrigé le Celta Vigo 4-1 en Galice samedi soir pour la deuxième journée de Liga, et repasse leader provisoire ex-aequo avec Osasuna et le Betis Séville, vainqueurs de Cadix et de Majorque plus tôt dans la journée.