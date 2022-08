Violent braquage au domicile d'Aubameyang: des bijoux ont été volés, le joueur frappé au menton

Pierre-Emerick Aubameyang a été victime d'un violent braquage la nuit dernière, quelques heures à peine après la rencontre entre le FC Barcelone et le Real Valladolid. L'agression a eu lieu à son domicile de Castelldefels, commune chic de la banlieue de Barcelone, comme le rapporte le journal El Pais.

Le quotidien espagnol a obtenu quelques détails du braquage qui s'est déroulé au beau milieu de la nuit, vers une heure du matin. Le joueur et son épouse auraient ainsi été menacés avec des armes pour qu'ils ouvrent leur coffre-fort aux malfrats. Des bijoux y ont été volés. Les voyous ont ensuite pris la fuite dans une Audi A3. Selon la radio RAC, Aubameyang et son épouse auraient été maintenus allongés au sol durant plus d'une heure et l'international gabonais aurait été frappé au menton avec une barre en métal. Malgré ce coup au visage, l'attaquant se porterait plutôt bien.

C'est la deuxième fois en quelques jours qu'un joueur du FC Barcelone est victime de vol. Il y a dix jours, c'est Robert Lewandowski qui s'était fait voler sa montre alors qu'il était en pleine séance d'autographes à l'entrée du stade du FC Barcelone. La police avait malgré tout pu retrouver l'objet quelques heures plus tard.